"Укроборонпром" в 2016 году почти на треть увеличил чистый доход

В 2014 году украинский госконцерн понес чистый убыток на сумму более 300 млн грн

Суммарный чистый доход предприятий участников госконцерна "Укроборонпром" по итогам 2016 года увеличился в сравнении с 2015 годом на 31,2% – до 28,3 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Финансовый результат от операционной деятельности по итогам 2016 года составил 2 млрд 344 млн грн. Объем инвестиций, направленных в 2016 году на производство новой техники за счет оборотных средств предприятий-участников госконцерна, – 684 млн грн.

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Согласно ранее озвученным госконцерном данным, по итогам 2015 года суммарная чистая прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" составила 1,626 млрд грн, тогда как по итогам работы в 2014 году суммарный чистый убыток составил 348 млн грн.