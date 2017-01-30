"Укрзализныця" планирует поднять тарифы – промышленники и аграрии предупреждают о последствиях (видео)

Как отмечается, за последние 6 лет цена на железнодорожные грузоперевозки выросла почти в два с половиной раза

"Укрзализныця" планирует поднять тарифы. А вырученные 11 миллиардов гривен собирается пустить на ремонт путей и обновление составов. Эксперты уже заявили, что последствиями такого повышения станут рост цен на хлеб – и массовые увольнения. При этом качество услуг монополиста не повышается, отвечают промышленники и ждут новых убытков предприятий.

Как отмечается, за последние 6 лет цена на железнодорожные грузоперевозки выросла почти в два с половиной раза! Но в то же время оборот заказов сократился почти на треть и с каждым годом ситуация неумолимо ухудшается.

Сокращение производства и рабочих мест, потеря клиентов и целых рынков – стали обыденными для отечественного производителя за последние годы из-за резких повышений тарифов. Представители химической отрасли уже подсчитали будущие убытки.

"Северодонецкий Азот сейчас прикинул, во что это выльется для завода вот это повышение. В год – это дополнительно он тратит более 47 миллионов гривен. Черкассы выйдут порядка на 150 миллионов убытков. Более 100 миллионов – это у Ровенского Азота, порядка 70-ти – у Днепразота", – рассказывает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

По его словам, средства, заложенные на модернизацию и повышение экологичности производства – химики теперь вынуждены будут потратить на тариф. Если вообще останутся на плаву.

"Скорее всего, мы остановим заводы, и придется около 30 тысяч человек сокращать", – сказал Алексей Голубов.

Аграрии нового повышения ожидают с пессимизмом. "Сейчас Украина на первом месте в мире по экспорту подсолнечного масла и на третьем – по экспорту зерна. Повышение коснется не только поставщиков, но и покупателей – ведь большую цену придется платить им... Я думаю, они будут судиться, если такие найдутся, а я знаю, что такие найдутся. Потому что мы обсуждали эти вопросы. Я думаю, они будут судиться с Укрзализныцей. Кроме того, повышение цены на грузоперевозки ощутит каждый украинец", – рассказывает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

По его словам, рост транспортных издержек приведет к повышению цены на зерно внутри Украины, что в конечном итоге приведет к повышению цен на хлеб.

Отказаться от повышения тарифов отечественные промышленники просят не первый год. В этом году к ним присоединилась и Американская торговая палата.

"Эксперты компаний-членов Палаты считают преждевременной любую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины до момента создания Комиссии или другого независимого органа, который будет обеспечивать формирование тарифной политики в сфере транспортных услуг", – отмечает президент Американской торговой палаты Андрей Гунтер.

До создания спецкомиссии по регулированию тарифов представители украинских отраслей требуют ввести мораторий на подорожание жд-перевозок.