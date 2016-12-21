Уставный капитал ПриватБанка увеличен почти на 30 млрд гривен
Изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн
Уставный капитал национализированного ПриватБанка увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.
Соответствующие данные приведены в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Ранее сообщалось, что изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных 128 млн 359,003 тыс. акций с существующей номинальной стоимостью 280 грн.
Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале банка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.
Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.
По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.
Нацбанк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.
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