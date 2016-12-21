Уставный капитал ПриватБанка увеличен почти на 30 млрд гривен

Уставный капитал национализированного ПриватБанка увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.

Соответствующие данные приведены в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось, что изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных 128 млн 359,003 тыс. акций с существующей номинальной стоимостью 280 грн.

Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале банка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.

Нацбанк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.