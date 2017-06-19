В БПП рассказали, когда Рада может проголосовать пенсионную реформу

Верховная Рада Украины может принять проект пенсионной реформы в первом чтении на следующей пленарной неделе. Об этом сегодня после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" заявил первый заместитель главы фракции Игорь Кононенко, передает РБК-Украина.

"Есть шансы, что на следующей пленарной неделе мы сможем пенсионную реформу принять в первом чтении", – заявил Кононенко.

По его словам, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал лично презентовать проект пенсионной реформы на одном из заседаний фракции БПП.

"После этого будем определяться", – добавил Кононенко. Отметим, следующая пленарная неделя пройдет 11-14 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что проект пенсионной реформы могут зарегистрировать в Раде в среду после утверждения Кабинетом министров Украины. "Когда увидим законопроект, будем говорить. Есть такое мнение, что, возможно, это произойдет в среду, КМУ утвердит законопроект, но пока его нет", – заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что минимальную пенсию хотят повысить до 1373 грн не с декабря, а с 1 октября этого года вместе с отменой налогообложения пенсий работающих пенсионеров.