В декабре таможня принесла в бюджет Украины дополнительные 4 млрд грн – Гройсман

По словам премьера, в 2017 году нужно модернизировать таможенную службу и еще больше увеличить эти поступления

В декабре перевыполнение планов поступлений таможенных платежей составило 20%. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", передает "112 Украина".

"Это 4 млрд грн, которые расходились по карманам, которые ранее были продуктом коррупционных схем. Сегодня эти средства работают на государство", – отметил он.

Премьер-министр отметил, что уже в августе произошел устойчивый рост таможенных поступлений в бюджет, и правительство намерено их наращивать.

"Наша задача – модернизировать таможенную службу в 2017 году, увеличить эти поступления. Эти средства принадлежат украинскому народу", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, Гройсман заявил, что основная задача правительства Украины – это обеспечение экономичесткого прорыва в государстве.

Напомним, вице-премьер-министр Кубив рассказал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Кроме того, вице-премьер пояснил, почему Украине необходимы среднесрочные планы развития. Также Кубив заявил, что машиностроение должно стать основой инновационного развития экономики.

Ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.