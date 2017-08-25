В ЕС представили проект "плана Маршалла" для Украины

Сегодня, 21:37

Проект будет изучен Еврокомиссией

В ЕС представили проект &quot;плана Маршалла&quot; для Украины, фото avto-polis.kiev.ua
В ЕС представили проект "плана Маршалла" для Украины, фото avto-polis.kiev.ua

Украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий

"Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", – сказал Точицкий.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.

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"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие – это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", – добавил Точицкий.

Ранее председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати также заявил, что Европейский союз должен поддержать Украину в реформировании, нужно создать "план Маршалла".

Стоит отметить, "план Маршалла" – это программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.
Украина, ЕС, план, проект, план маршалла, точицкий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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