В Goldman Sachs назвали ТОП-3 угрозы для экономики
Как и большинство специалистов, эксперты не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента в США
2016 год запомнится своими геополитическими шоками, а не положительными экономическими данными. Однако, по данным Goldman Sachs, последние два квартала 2016 года были весьма обнадеживающими. Тем не менее Ян Хатциус, главный экономист Goldman Sachs, выделил три главных тренда в мировой экономике в 2017 году, пишет Insider.
1. Торговый протекционизм
Как и большинство аналитиков, эксперты Goldman Sachs не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Но Трамп победил, а его планы относительно торговли могут удивить не меньше, чем исход выборов. С началом работы администрации Трампа произойдет разворот на торговый протекционизм. За этим необходимо следить, поскольку это создаст риск падения мировой экономики.
2. Южная Европа
2016 год был непростым для Европы: Brexit, усиление популистских движений, миграционный кризис, теракты. Однако ситуация улучшается. Впрочем, все еще есть некоторые существенные проблемы, особенно на рынке труда в южноевропейских странах.
3. Китай
Китай продолжает наращивать свой долг как в абсолютном выражении, так и в соотношении с ВВП. Поэтому нужно внимательно следить за сигналами из КНР, особенно за потоками капитала, считают в Goldman Sachs.
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