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В Goldman Sachs назвали ТОП-3 угрозы для экономики http://www.segodnya.ua/img/article/7869/5_main.1484053024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/5_tn.1484053024.jpg Экономика Как и большинство специалистов, эксперты не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента в США

В Goldman Sachs назвали ТОП-3 угрозы для экономики

Сегодня, 14:56

Как и большинство специалистов, эксперты не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента в США

Риски для мировой экономики исходят из разных регионов. Фото: AFP
Риски для мировой экономики исходят из разных регионов. Фото: AFP

2016 год запомнится своими геополитическими шоками, а не положительными экономическими данными. Однако, по данным Goldman Sachs, последние два квартала 2016 года были весьма обнадеживающими. Тем не менее Ян Хатциус, главный экономист Goldman Sachs, выделил три главных тренда в мировой экономике в 2017 году, пишет Insider.

1. Торговый протекционизм

Как и большинство аналитиков, эксперты Goldman Sachs не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Но Трамп победил, а его планы относительно торговли могут удивить не меньше, чем исход выборов. С началом работы администрации Трампа произойдет разворот на торговый протекционизм. За этим необходимо следить, поскольку это создаст риск падения мировой экономики.

2. Южная Европа

2016 год был непростым для Европы: Brexit, усиление популистских движений, миграционный кризис, теракты. Однако ситуация улучшается. Впрочем, все еще есть некоторые существенные проблемы, особенно на рынке труда в южноевропейских странах.

3. Китай

Китай продолжает наращивать свой долг как в абсолютном выражении, так и в соотношении с ВВП. Поэтому нужно внимательно следить за сигналами из КНР, особенно за потоками капитала, считают в Goldman Sachs.
экономика, кризис, угрозы, проблемы, прогнозы, риски, Goldman Sachs, 2017 год

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