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В Кабмине рассказали, что происходит с промышленностью в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7831/96_main.1482756693.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/96_tn.1482756693.jpg Экономика Минэкономразвития обнародовало прогноз по итогам 2016 года и рискам в 2017 году для промышленности в стране

В Кабмине рассказали, что происходит с промышленностью в Украине

Сегодня, 14:50

Минэкономразвития обнародовало прогноз по итогам 2016 года и рискам в 2017 году для промышленности в стране

Промышленность в Украине демонстрирует рост. Фото: business-kuban.ru
Промышленность в Украине демонстрирует рост. Фото: business-kuban.ru

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) прогнозирует рост промышленного производства в стране по итогам 2016 года на уровне 2,2%. Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте МЭРТ.

"В декабре 2016 года ожидается дальнейший рост (промышленного – Ред.) производства, что позволит получить по итогам года рост промышленности на 2,2%, который будет поддерживаться улучшением ценовой внешней конъюнктуры и увеличением внутреннего спроса", – говорится в аналитическом материале.

При этом в Минэкономразвития отметили, что в первом квартале 2017 года ожидается сохранение тенденции умеренного роста промпроизводства, обусловленной достаточно высоким уровнем внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также внешнего спроса вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры на отдельных мировых товарных рынках.

По мнению аналитиков министерства, основными рисками для украинской промышленности остаются возможное обострение вооруженного конфликта на Донбассе и осложнения с транспортным сообщением, расширение торговых ограничений со стороны стран ЕС и СНГ, снижение цен на мировых товарных рынках, расширение торговых и транспортных ограничений со стороны РФ, а также возобновление негативных ожиданий экономических агентов на фоне сохранения проблем банковской системы в Украине.

Напомним, по данным Госстата, рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%.
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Источник:

УНИАН

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