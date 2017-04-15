В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий

Сегодня, 12:56

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года

Андрей Рева. Фото: Деловая столица
Андрей Рева. Фото: Деловая столица

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию ZN.ua рассказал, кому больше всех повезет от осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года.
По его словам, больше всего от осовременивания пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", – заявил Рева.

Он отметил, что на осовременивание пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.

Как сообщалось, украинское правительство также смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.
кабмин, пенсии, пенсионеры, Рева, осовременивание пенсий

Вы сейчас просматриваете новость "В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Уходящая неделя ознаменовалась позитивной статистикой. Фото: Pixabay

Пенсии по-новому, экономия на газе и рост депозитов: цифры недели

Сегодня, 08:00

Робкая стабилизация экономической ситуации позволила власти дать украинцам новые обещания

Украина

Правоохранители задержали трех взяточников. Фото: antikor.com.ua

В трех областях Украины устроили облаву на взяточников

Вчера, 12:20

В руки правоохранителей попали три человека

Экономика

Как изменятся. пенсии. Фото: архив

"Налоги" на пенсии отменяют: как разбогатеют украинцы и сколько потеряет бюджет

Вчера, 07:40

Если у работающих пенсионеров перестанут взимать часть пенсий, больше 600 тысяч украинцев получат "прибавку" в размере 17%

Экономика

Розенко не видит будущего только в солидарной системе

Розенко назвал условие для "счастливого пенсионного будущего" украинцев

13 Апреля, 10:53

Министр вспомнил о негативном опыте пенсионной реформы 2011 года

Реформы

Александр Данилюк. Фото: Facebook

Минфин до конца недели согласует с МВФ проект пенсионной реформы в Украине

12 Апреля, 14:57

Проведение пенсионной реформы является одним из требований Международного валютного фонда

Общество

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

В Кабмине рассказали, сколько нужно средств для повышения пенсий с октября

12 Апреля, 13:48

По словам министра, до 1 октября удастся накопить необходимые средства для повышения пенсионных выплат

Григорий Овчаренко

Стоит ли полагаться на солидарную пенсионную систему?

12 Апреля, 12:40

Украина

Пенсии в Украине вырастут

В Украине пенсию увеличат на 200-1000 грн

12 Апреля, 06:51

С 1 января следующего года должны появиться личные накопительные пенссчета для работающих. Правительством подан законопроект, по которому их введут для 35-летних и тех, кто моложе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования