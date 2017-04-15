В Кабмине рассказали, кому больше всего повезет от осовременивания пенсий

Повышение выплат будет наибольшим у тех, кто вышел на пенсию до 2012 года

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию ZN.ua рассказал, кому больше всех повезет от осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года.

По его словам, больше всего от осовременивания пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", – заявил Рева.

Он отметил, что на осовременивание пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.

Как сообщалось, украинское правительство также смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.