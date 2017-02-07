В Кабмине увидели позитивный эффект от повышения "минималки"

Сегодня, 10:45

Гройсман и министры отчитались о детенизации экономики и росте числа рабочих мест

В Кабмине похвастались позитивом от роста минзарплаты. Фото: архив
В Кабмине похвастались позитивом от роста минзарплаты. Фото: архив

Повышение минимальной зарплаты по итогам января позитивно повлияло на экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой Минсоцполитики Андреем Ревой, министром финансов Александром Данилюком и главой Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым.

"Мы прожили первый месяц 2017 года. По всем показателям мы имеем сегодня тенденции к росту количества, качества рабочих мест и повышенной заработной платы для людей трудоспособного возраста", – подчеркнул премьер-министр.

В Кабмине отмечают, что в январе в стране было создано 28 тыс. новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики.

"Февраль и март четко покажут, что у нас есть увеличение количества предпринимателей, увеличение минимальной заработной платы, средней заработной платы для украинцев, притом, что цены будут оставаться в пределах сезонных колебаний без каких-либо других дополнительных инфляционных процессов", – подчеркнул Гройсман.

"То, что нам рассказывают о массовых увольнениях, хочу доложить: были предупреждены об увольнении 29 тыс. человек в январе 2017 года. Для сравнения с январем 2016 года количество тех, кого предупредили, на 26% меньше", – подчеркнул, в свою очередь, Рева.

Данилюк подчеркнул, что экономические данные также свидетельствуют, что после повышения вдвое минимальной заработной платы происходит детенизация экономики и заработные платы выходят из тени. "Деньги, которые формируют непосредственно ресурс, мы получаем ритмично, как планировалось. Поэтому с точки зрения бюджета никаких рисков нет", – отметил Данилюк.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) признали, что повышение минимальной зарплаты ускорит инфляцию в Украине. В тоже время, по подсчетам НБУ рост "минималки" таже ускорит восстановление ВВП.
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