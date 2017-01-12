В Литве нашли 30 млн долларов Лазаренко – СМИ

Счет в банке заморожен уже много лет, уверяют авторы журналистского расследования

Международный проект журналистских расследований "Проект расследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщил, что его литовский партнер, издание 15min.lt, обнаружил в базе данных OCCRP документы, которые, по данным расследования, свидетельствуют: около 30 млн долларов средств, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве.

Как отмечает издание, средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет, передает "Радио Свобода".

Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из общей суммы порядка 200 или 250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Счет с упомянутыми 30 млн долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который уже ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Напомним, Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году и в конце концов оказался в США, где безуспешно добивался убежища, однако был приговорен более чем к восьми годам лишения свободы, значительному штрафу и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием денег.

В 2012 году Лазаренко вышел на свободу по истечении срока и, по сообщениям, получил право на проживание в США, где и живет с семьей – второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Между тем правоохранительные органы США и дальше продолжают выяснять подробности по отмытым Лазаренко средствам.