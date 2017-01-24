Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
В МЭРТ расказали, когда ждать ратификацию ЗСТ Украины и Канады http://www.segodnya.ua/img/article/7912/10_main.1485255200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/10_tn.1485255200.jpg Экономика Вопрос ратификации соглашения зависит от праламентов двух стран, подчеркнула Микольская

В МЭРТ расказали, когда ждать ратификацию ЗСТ Украины и Канады

Сегодня, 12:53

Вопрос ратификации соглашения зависит от праламентов двух стран, подчеркнула Микольская

Наталия Микольская. Фото: Facebook
Наталия Микольская. Фото: Facebook

Киев рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в марте, а Верховная Рада может ратифицировать данное соглашение в феврале 2017 года. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли (МЭРТ) – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Канада планирует в марте", – сказала Микольская журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о сроках ратификации соглашения о ЗСТ.

По ее словам, украинский парламент намерен рассмотреть вопрос ратификации данного соглашения в феврале.

При этом торгпред Украины подчеркнула, что в обеих странах ратификация соглашения зависит от парламентов двух стран, и сложно спрогнозировать точно, когда будут рассмотрены данные вопросы.

Как сообщалось, 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

17 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный.

14 декабря нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной.
киев, Канада, президент, парламент, зст, ратификация, мэрт, рассмотрение, представитель, Микольская

Вы сейчас просматриваете новость "В МЭРТ расказали, когда ждать ратификацию ЗСТ Украины и Канады". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Чего сегодня ждать от Трампа: президент США намерен пересмотреть договоры о нефти и Транстихоокеанском партнерстве

Вчера, 18:59

Ожидается, что Трамп в Овальном кабинете подпишет ряд документов, которые ознаменуют начало обещанного выхода США из системы торговых договоров

Мир

Гонконг возглавляет список последние семь лет. Фото: AFP

Названы города с самым дорогим жильем в мире

Вчера, 12:29

А cамое доступное жилье, по оценке экспертов, можно найти в Расине, Бэй-Сити, Декейтере, Элмире и Ист-Страудсберге

Мир

Фото: AFP

Канадец выиграл в лотерею 19 миллионов долларов

Вчера, 03:00

Имя счастливчика пока не сообщается

Мир

Фото: AFP

В канадском Монреале демонстранты сожгли американский флаг

21 Января, 07:56

О беспорядках и задержаниях информация не поступала

Наука и Технологии

Фото: AFP

Ученые раскрыли происхождение "зоны смерти" внутри торнадо

20 Января, 03:00

Специалисты разрешили многолетнюю загадку, связанную с торнадо, обрушившимся в 1955 году на город Скотсблафф

Экономика

Украина и Турция договариваются о ЗСТ. Фото: telegraf.com.ua

Украина и Турция согласовали 20 позиций в рамках ЗСТ

18 Января, 15:28

Переговорные группы экспертов из двух стран находятся в постоянном контакте

Мир

В Канаде расследуют, за чей счет премьер летал на частный остров

17 Января, 18:40

На праздники Джастин Трюдо летал с семьей на Багамы

Невероятное

Уникальное явление: "световые столбы" в Канаде

17 Января, 03:57

Житель Канады снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе

Украина

Фамилия мамы Фриланд — Хомяк. Фото: AFP

Украинцы покоряют мир: в США руководят вузами, в Германии - оркестрами, а в Канаде - МИД

15 Января, 08:14

Главой МИД Канады назначена Христя Фриланд, Пол Еременко - главный инженер авиагиганта, Марта Кузьма - декан школы Йеля

Мир

О причинах ЧП не сообщается. Фото: AFP

ЧП в Канаде: товарный поезд сошел с рельсов

14 Января, 19:44

В результате происшествия никто не пострадал

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.