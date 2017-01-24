В МЭРТ расказали, когда ждать ратификацию ЗСТ Украины и Канады

Киев рассчитывает на ратификацию Канадой соглашения о зоне свободной торговли с Украиной в марте, а Верховная Рада может ратифицировать данное соглашение в феврале 2017 года. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли (МЭРТ) – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Канада планирует в марте", – сказала Микольская журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о сроках ратификации соглашения о ЗСТ.

По ее словам, украинский парламент намерен рассмотреть вопрос ратификации данного соглашения в феврале.

При этом торгпред Украины подчеркнула, что в обеих странах ратификация соглашения зависит от парламентов двух стран, и сложно спрогнозировать точно, когда будут рассмотрены данные вопросы.

Как сообщалось, 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

17 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный.

14 декабря нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной.