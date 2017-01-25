В МЭРТ рассказали о росте зарубежных инвестиций в Украину

Иностранные инвестиции во все сектора экономики, кроме банковского, в январе-ноябре выросли в 1,5 раза

Прямые иностранные инвестиции во все сектора украинской экономики, за исключением банковского, в январе-ноябре 2016 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1,058 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"НБУ оценивает чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2016 на уровне 3,3 млрд долларов (из них 2,242 млрд долларов в банковский сектор)", – говорится в сообщении.

Так, за 11 месяцев 2015 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,219 млрд долларов (из них 1,663 долл. США в банковский сектор).

"Таким образом, приток инвестиций в другие сектора экономики, кроме банковского сектора, увеличился в 1,5 раза", – говорится в сообщении.

Напомним, правительство Украины ожидает увеличения чистого притока прямых иностранных инвестиций в 2017 году до 4,5 млрд долларов США.