В Минрегионе нашли способ, как украинцам сэкономить на отоплении
В год страна сможет экономить около 1 миллиарда гривен или 150 миллионов кубометров газа, отмечает замминистра
Новая норма ДБН В.2.6-31: 2016 "Тепловая изоляция зданий" поможет стране экономить ежегодно около 1 миллиарда гривен в год, что позволит и населению снизить счета за отопление на 15%. Об этом рассказал во время презентации новой строительной нормы заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Кабмина.
По его словам, через пять лет энергоэкономия Украины может вырасти до 5 миллиардов гривен.
"Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг", – сказал Парцхаладзе.
По его словам, главное, что заложено в основу нового ДБН – комплексная оценка зданий, где нормируются расходы энергии не только на отопление дома, а на потребление энергии в целом – отопление, охлаждение, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Также он отметил, что в год страна сможет экономить около 150 миллионов кубометров газа.
"С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам – в 2,5-3 раза", – добавил замминистра.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что хочет втрое сократить расход газа на отопление в домах. "Наша стратегия заключается в следующем: меньше потреблять – больше добывать. Если мы сами будем добывать собственный газ, нам не надо будет его за валюту покупать за границей".
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