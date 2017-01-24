В Минрегионе назвали приоритет для финансирования Фондом регионального развития

Сегодня, 18:21

Согласно сообщению, на первом месте – энергоэффективность социальной инфраструктуры

Минрегион будет финансировать повышение энергоэффективности объектов социальной инфраструктуры. Фото: metaprom.ru
Минрегион будет финансировать повышение энергоэффективности объектов социальной инфраструктуры. Фото: metaprom.ru

Приоритетными для финансирования из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) проектами на 2017 год определены мероприятия по энергоэффективности в учебных заведениях, учреждениях здравоохранения и объектах спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба замглавы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Льва Парцхаладзе.

"В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс в декабре 2016 года, на каждое из этих направлений будет направлено не менее 10% средств ГФРР. Всего на текущий год в фонде заложены средства в размере 3,5 млрд грн, дополнительно на развитие объединенных территориальных общин предусмотрено еще 1,5 млрд грн субвенций", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в 2016 году за средства ГФРР были полностью реализованы 498 проектов на общую сумму 1,25 млрд грн, еще 312 проектов находятся на стадии реализации.

Как сообщалось, общим фондом Государственного бюджета Украины на 2016 год финансирование ГФРР было предусмотрено в размере 3 млрд грн.
финансирование, кодекс, парцхаладзе, инфраструктура, минрегион, энергоэффективность, замглавы, Бюджетный кодекс, приоритет

Вы сейчас просматриваете новость "В Минрегионе назвали приоритет для финансирования Фондом регионального развития". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Эстония выделит Украине почти 6 млн евро - Минрегион

Сегодня, 10:45

Как сообщил Зубко, средства будут направлены на развитие проекта децентрализации и электронного самоуправления

ЖКХ

Лев Парцхаладзе. Фото: apostrophe.com.ua

В Минрегионе новый замминистра: Зубко рассказал о задачах министерства

25 Ноября 2016, 18:02

По словам министра, в рамках реформ децентрализации и энергоэффективности строительная отрасль имеет большие перспективы для развития

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

В Луганской обласни необходимо создавать условия для поселения переселенцев - Геращенко

13 Января, 21:13

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила важность восстановления объектов культурной сферы области

Украина

«Серебряного» призера рейтинга — Луцк — оценили как лучший по спортивной и культурной инфраструктуре

Рейтинг городов Украины: где жить хорошо

2 Января, 08:15

Винница и Харьков — чистые, Черновцы — ­безопасные, а в Луцке лучшая спортивная инфраструктура

Политика

Петр Порошенко на заседании СНБО. Фото: president.gov.ua

Украине грозят теракты на объектах критической инфраструктуры – Порошенко

29 Декабря 2016, 18:04

Для предотвращения атак силовые ведомства должны четко координировать работу между собой, отметил президент

Украина

Киев не смог стать лучшим городом для жизни в Украине

Украинцы назвали лучший город для жизни (инфографика)

24 Декабря 2016, 08:16

Областные центры Украины оценили по разным критериям

Авто

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман признал, что почти все дороги Украины в ужасном состоянии

23 Декабря 2016, 14:51

Десятки лет никто не уделял этому надлежащего внимания, заявил премьер

Власть

Виталий Кличко. Фото: Соцсети

Кличко: новая инициатива Кабмина приведет к транспортному беспределу

19 Декабря 2016, 09:00

В частности, такие изменения предусматривают отмену предыдущего и дополнительного обследования автостанций, введение нерегулируемого повышения станционного сбора, а также определение маршрутов и остановок по усмотрению перевозчика

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования