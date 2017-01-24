В Минрегионе назвали приоритет для финансирования Фондом регионального развития

Приоритетными для финансирования из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) проектами на 2017 год определены мероприятия по энергоэффективности в учебных заведениях, учреждениях здравоохранения и объектах спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба замглавы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Льва Парцхаладзе.

"В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс в декабре 2016 года, на каждое из этих направлений будет направлено не менее 10% средств ГФРР. Всего на текущий год в фонде заложены средства в размере 3,5 млрд грн, дополнительно на развитие объединенных территориальных общин предусмотрено еще 1,5 млрд грн субвенций", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в 2016 году за средства ГФРР были полностью реализованы 498 проектов на общую сумму 1,25 млрд грн, еще 312 проектов находятся на стадии реализации.

Как сообщалось, общим фондом Государственного бюджета Украины на 2016 год финансирование ГФРР было предусмотрено в размере 3 млрд грн.