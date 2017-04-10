В мире дорожает нефть

Вчера, 09:28

На рынок заметно влияет статистика нефтедобычи в США

Нефть дорожает. Фото: Рixabay
Нефть дорожает. Фото: Рixabay

Цены на нефть, завершившие ростом минувшую неделю, продолжают подниматься в понедельник, несмотря на сохраняющиеся опасения увеличения добычи в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 поднялась до 55,35 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась до 52,4 доллара за баррель.

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Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., опубликованные в пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США до максимального уровня с августа 2015 года, что повысило опасения дальнейшего увеличения добычи нефти в стране, пишет MarketWatch.

Количество таких установок за прошедшую неделю выросло на 10 единиц – до 672 установок, сообщила Baker Hughes. Поддержку рынку, однако, оказывают сигналы того, что Россия не исключает возможности продления срока действия соглашения о сокращении производства нефтедобывающими странами.

Так, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в пятницу, что результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть хуже, чем рассчитывала Россия. Некоторые аналитики сочли это сигналом о том, что срок действия соглашения может быть продлен. Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что, по его мнению, тренд прироста мировых запасов нефти переломлен. Он добавил, что решение о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти будет приниматься позднее.

"Продление срока действия соглашения о снижении добычи на шесть месяцев необходимо с учетом наращивания производства нефти странами, не участвующими в соглашении", – отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. "Мы, возможно, увидим не одну пролонгацию соглашения, прежде чем баланс на нефтяном рынке улучшится", – цитирует эксперта Bloomberg.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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