В мире падают цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром снизились в цене до 56,77 доллара за баррель.

По состоянию на 8:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 53,65 доллара за баррель, потеряв 0,2%.

Напомним, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.



