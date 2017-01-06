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В мире падают цены на нефть http://www.segodnya.ua/img/article/7859/18_main.1483686924.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/18_tn.1483686924.jpg Экономика Черное золото дешевеет, несмотря на договоренности стран-экспортеров

В мире падают цены на нефть

Сегодня, 09:14

Черное золото дешевеет, несмотря на договоренности стран-экспортеров

Цены на нефть упали. Фото: AFP
Цены на нефть упали. Фото: AFP

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром снизились в цене до 56,77 доллара за баррель.

По состоянию на 8:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 53,65 доллара за баррель, потеряв 0,2%.

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Напомним, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.


 
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Источник:

УНН

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