В мире падают цены на нефть

Сегодня, 09:29

В США увеличили добычу черного золота

Число буровых установок в США выросло. Фото: AFP
Число буровых установок в США выросло. Фото: AFP

Цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

По состоянию на 9:25 по киевскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 55,34 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до 52,91 доллара за баррель.

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Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5%, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 единиц, или на 2,72%, до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на три единицы, или на 2,11%, и составило 145 штук.

"Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным", – цитирует Reuters аналитиков банка ANZ.

В то же время эксперты отмечают, что уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.

Напомним, ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
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Источники:

Прайм, "Сегодня"

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