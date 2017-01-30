В мире падают цены на нефть

Цена нефти снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

По состоянию на 9:25 по киевскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 55,34 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до 52,91 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5%, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 15 единиц, или на 2,72%, до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на три единицы, или на 2,11%, и составило 145 штук.

"Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным", – цитирует Reuters аналитиков банка ANZ.

В то же время эксперты отмечают, что уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.

Напомним, ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день – до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.