В НБУ подсчитали проблемные банки Украины

В будущем нам статус проблемности будет не нужен, уверена Рожкова

В Украине на сегодняшний день насчитывается пять проблемных банков. Об этом заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Сейчас у нас пять проблемных банков. На протяжении 2,5 лет банки периодически попадали в статус проблемности; за весь этот период 13 банков были проблемными, но вышли из проблемности и нормально работают", – пояснила Рожкова.

Замглавы НБУ напомнила, что получение банком статуса проблемного – это не приговор, ведь выполнив требования регулятора, финучреждение перестает быть проблемным.

"В будущем нам статус проблемности будет не нужен, потому что мы полностью поменяем порядок нашего ежедневного взаимодействия с банком", – анонсировала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, в программе докапитализации сейчас находится 30 банков.

Как сообщалось, в ходе очищения банковской системы Украины с рынка были выведены 87 финучреждений.