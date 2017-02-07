В НБУ подсчитали проблемные банки Украины

Сегодня, 12:17

В будущем нам статус проблемности будет не нужен, уверена Рожкова

НБУ уверяет, что проблемность - не приговор
НБУ уверяет, что проблемность - не приговор. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Украине на сегодняшний день насчитывается пять проблемных банков. Об этом заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Сейчас у нас пять проблемных банков. На протяжении 2,5 лет банки периодически попадали в статус проблемности; за весь этот период 13 банков были проблемными, но вышли из проблемности и нормально работают", – пояснила Рожкова.

Замглавы НБУ напомнила, что получение банком статуса проблемного – это не приговор, ведь выполнив требования регулятора, финучреждение перестает быть проблемным.

"В будущем нам статус проблемности будет не нужен, потому что мы полностью поменяем порядок нашего ежедневного взаимодействия с банком", – анонсировала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, в программе докапитализации сейчас находится 30 банков.

Как сообщалось, в ходе очищения банковской системы Украины с рынка были выведены 87 финучреждений.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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