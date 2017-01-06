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В НБУ раскрыли новую информацию о купюре 1000 гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7860/4_main.1483705286.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/4_tn.1483705286.jpg Экономика Замглавы Гонтаревой подтвердил, что Нацбанк все-таки занимается введением новой банкноты

В НБУ раскрыли новую информацию о купюре 1000 гривен

Сегодня, 14:20

Замглавы Гонтаревой подтвердил, что Нацбанк все-таки занимается введением новой банкноты

В Нацбанке введение 1000 грн считают оптимальным. Фото пресс-службы НБУ
В Нацбанке введение 1000 грн считают оптимальным. Фото пресс-службы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести купюру номиналом в 1000 грн, однако пока вся информация засекречена. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "LB.ua".

"Говорить, кто [будет] изображен [на купюре в 1000 грн], нельзя. Потому что все документы по этой купюре приносят в красной папке "совершенно секретно". Но я думаю, что интригу мы продержим недолго", – сказал Сологуб.

В то же время он отметил, что расчеты Нацбанка показали оптимальность введения такой крупной купюры.

"В целом, если смотреть на систему с купюрами, есть оптимальная точка. Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят, что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры", – пояснил Сологуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш, но в НБУ эти слухи опровергли"Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", — пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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