В НБУ рассчитывают на замедление инфляции

Вчера, 13:23

Ваврищук отметил, что прогнозы на 2017 год и среднесрочную перспективу носят характер "осторожно-позитивных"

В НБУ ожидают замедление инфляции
В НБУ ожидают замедление инфляции. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве.

"У нас в целом осторожно-позитивные ожидания на 2017 год и на среднесрочную перспективу. Складываются макроэкономические предпосылки для замедления инфляции и снижения процентных ставок", – рассказал Ваврищук.

По его словам, завтра, 26 января, состоится заседание правления Национального банка Украины по монетарной политике.

"Будет решение относительно учетной ставки", – отметил Ваврищук, комментируя завтрашнее заседание Нацбанка.

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%.

Ранее сообщалось, что НБУ в декабре 2016 года сохранил учетную ставку на уровне 14%.

Как известно, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банки тратят меньше денег на обслуживание рефинансирования.
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Источник:

УНИАН

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