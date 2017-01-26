В НБУ рассчитывают на замедление инфляции

Ваврищук отметил, что прогнозы на 2017 год и среднесрочную перспективу носят характер "осторожно-позитивных"

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции и снижения процентных ставок в 2017 году и в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве.

"У нас в целом осторожно-позитивные ожидания на 2017 год и на среднесрочную перспективу. Складываются макроэкономические предпосылки для замедления инфляции и снижения процентных ставок", – рассказал Ваврищук.

По его словам, завтра, 26 января, состоится заседание правления Национального банка Украины по монетарной политике.

"Будет решение относительно учетной ставки", – отметил Ваврищук, комментируя завтрашнее заседание Нацбанка.

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%.

Ранее сообщалось, что НБУ в декабре 2016 года сохранил учетную ставку на уровне 14%.

Как известно, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банки тратят меньше денег на обслуживание рефинансирования.