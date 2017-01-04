Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Какие пенсии будут получать украинцы в 2017-м http://www.segodnya.ua/img/article/7844/22_main.1483024154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/22_tn.1483024154.jpg Экономика Ожидаемый размер средней пенсии в 2017-м достигнет две тысячи гривен, что почти на 270 гривен больше, чем в 2016-м 

Какие пенсии будут получать украинцы в 2017-м

Сегодня, 07:30

Ожидаемый размер средней пенсии в 2017-м достигнет две тысячи гривен, что почти на 270 гривен больше, чем в 2016-м 

Что ждет украинцев на пенсии. Фото: архив
Что ждет украинцев на пенсии. Фото: архив

В Украине минимальный размер пенсии в 2017-м вырастет с 1247 до 1373 гривен. При этом средний размер пенсии, как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), достигнет 2001 гривну. Общий бюджет составит 283,2 миллиардов гривен, при этом 156,2 миллиарда гривен выделит государство, и только более 120 миллиардов – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).

Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2 001,4 гривни, что на 269,4 гривни больше ожидаемого размера за 2016-м, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ПФ планирует осовременить пенсии. В этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).
государство, бюджет, украинцы, доходы, пенсии, индексация

Вы сейчас просматриваете новость "Какие пенсии будут получать украинцы в 2017-м ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман объяснил суть пенсионной реформы

27 Декабря 2016, 10:25

Пенсии будут расти, а дефицит Пенсионного фонда сокращаться, подчеркнул глава правительства

Законы

Петр Порошенко, фото AFP

Порошенко подписал закон о повышении минимальной зарплаты

27 Декабря 2016, 23:01

Президент подписал закон о минзарплате 3200 грн и обязательных платежах "спящих" ФОП

Экономика

Сколько сахара можно купить на пенсию в Украине, России, США и Европе (инфографика)

28 Декабря 2016, 05:49

Больше всего получают американцы, а украинские пенсионеры довольствуются 72 долларами,  на них можно купить всего 135 кг сахара 

Экономика

Фото: С. Ревера

Бюджет власти: расходы на депутатов и министров увеличили в разы

28 Декабря 2016, 08:14

На силовиков, судей и власть выделили больше на 5 млрд грн, выплаты по займам выросли

Экономика

Что ждет украинцев на пенсии. Фото: архив

Кабмин анонсировал рост пенсий и кардинальную реформу: новый пенсионный возраст и налог для всех

29 Декабря 2016, 07:53

Если не провести реформу, через десять лет пенсии смогут получить только 10% украинцев 

Экономика

Нынешние правила угрожают конкуренции, считают в АМКУ. Фото: mymoneymmm.com

В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий

29 Декабря 2016, 12:05

АМКУ получил обращения от банкиров и направил свои предложения Кабмину

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.