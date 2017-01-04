Какие пенсии будут получать украинцы в 2017-м

Ожидаемый размер средней пенсии в 2017-м достигнет две тысячи гривен, что почти на 270 гривен больше, чем в 2016-м

В Украине минимальный размер пенсии в 2017-м вырастет с 1247 до 1373 гривен. При этом средний размер пенсии, как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), достигнет 2001 гривну. Общий бюджет составит 283,2 миллиардов гривен, при этом 156,2 миллиарда гривен выделит государство, и только более 120 миллиардов – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).

Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2 001,4 гривни, что на 269,4 гривни больше ожидаемого размера за 2016-м, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ПФ планирует осовременить пенсии. В этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).