В Швейцарии закончилась рекордно долгая дефляция

За последние 46 лет ни разу цены не опускались вниз в течение такого длительного периода

Потребительские цены в Швейцарии в декабре не изменились в годовом выражении, положив конец максимально долгому с 1971 года периоду дефляции в стране, длившемуся 25 месяцев подряд.

Согласно отчету Федерального управления статистики Швейцарии, потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Цены, рассчитанные в соответствии со стандартами ЕС, снизились на 0,1% в помесячном и на 0,2% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков снизилась в декабре на 1% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,8%, одежда и обувь – на 2%. Между тем цены на услуги выросли на 0,1%, в том числе на транспортные – на 0,9%.

Напомним, тем временем в еврозоне зафиксировано ускорение инфляции. Так, потребительские цены в еврозоне в декабре 2016 года выросли на 1,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.