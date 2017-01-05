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В Швейцарии закончилась рекордно долгая дефляция http://www.segodnya.ua/img/article/7857/54_main.1483615785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/54_tn.1483615785.jpg Экономика За последние 46 лет ни разу цены не опускались вниз в течение такого длительного периода

В Швейцарии закончилась рекордно долгая дефляция

Сегодня, 13:28

За последние 46 лет ни разу цены не опускались вниз в течение такого длительного периода

Инфляция в Швейцарии вернулась к нулю. Фото: Pixabay
Инфляция в Швейцарии вернулась к нулю. Фото: Pixabay

Потребительские цены в Швейцарии в декабре не изменились в годовом выражении, положив конец максимально долгому с 1971 года периоду дефляции в стране, длившемуся 25 месяцев подряд.

Согласно отчету Федерального управления статистики Швейцарии, потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Цены, рассчитанные в соответствии со стандартами ЕС, снизились на 0,1% в помесячном и на 0,2% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков снизилась в декабре на 1% по сравнению с ноябрем, алкоголь и табачные изделия подешевели на 0,8%, одежда и обувь – на 2%. Между тем цены на услуги выросли на 0,1%, в том числе на транспортные – на 0,9%.

Напомним, тем временем в еврозоне зафиксировано ускорение инфляции. Так, потребительские цены в еврозоне в декабре 2016 года выросли на 1,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.
цены, инфляция, дефляция, потребительские цены

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Источник:

Интерфакс-Украина

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