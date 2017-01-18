В США подскочила инфляция
Рост потребительских цен в Соединенных Штатах достиг темпов пятилетней давности
Потребительские цены (индекс CPI) в США по итогам 2016 года увеличились на 2,1%, что является максимальными темпами повышения показателя с 2011 года (3%).
В декабре цены выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, что совпало со средним прогнозом экспертов, опрошенных MarketWatch. Подъем продолжился по итогам пятого месяца подряд и ускорился по сравнению с ноябрьскими 0,2%.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,2% в годовом выражении. В ноябре повышение показателей составляло соответственно 0,2% и 2,1%.
Ускорение инфляции в минувшем году обусловлено подорожанием медицинских услуг (на 4,3%) и бензина, а также ростом арендной платы, в то время как цены на продукты питания продемонстрировали сильнейшее падение за многие годы.
В 2014 2015 годах темпы подъема потребительских цен в США были необычно низкими, в первую очередь из-за снижения стоимости автомобильного топлива вслед за падением цен на нефть в мире.
Продолжающееся ускорение инфляции повышает вероятность реализации ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС) о трех подъемах базовой процентной ставки в 2017 году.
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