В США предсказали крах ЕС и исчезновение евро

Сегодня, 11:12

Экономист, который может стать послом США в Европе, не уверен в будущем Старого Света

Возможный будущий посол США в ЕС прогнозирует &quot;развал&quot; евро. Фото: Pixabay
Возможный будущий посол США в ЕС прогнозирует "развал" евро. Фото: Pixabay

Профессор Тед Маллок, которого Дональд Трамп может назначить послом США в Европейском союзе, ожидает, что евро "развалится" в течение ближайших полутора лет. Об этом сообщает BBC.

Маллок также уверен, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев. По мнению Маллока, так называемый "чистый", или "жесткий" Brexit был бы лучшим вариантом для Великобритании.

ЕС, в свою очередь, уже не раз давал ясно понять, что, согласно законам Евросоюза, Великобритания не может вести переговоры о торговых соглашениях с другими странами, пока она состоит в составе ЕС.

Маллок же считает, что Британия может заключить с США договор о свободной торговле гораздо раньше, чем это удастся сделать ЕС. Кроме того, он говорит, что результаты грядущих в этом году выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по Европейскому союзу.

"Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры", – говорит он.

"Я думаю, Дональд Трамп настроен резко негативно по отношению к наднациональным организациям. Он предпочитает двусторонние отношения с независимыми странами".

Переговоры между США и ЕС по вопросу о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, по мнению профессора Маллока, "бесплодны".

Напомним, хотя это еще не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Дональд Трамп хочет назначить Маллока послом в Европейский союз.
Великобритания, ЕС, евро, трамп, британия, европейский союз, дональд трамп, Brexit, маллок

Вы сейчас просматриваете новость "В США предсказали крах ЕС и исчезновение евро". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Госдеп США покидают высокопоставленные дипломаты. Фото: rus.delfi.ee

Нуланд уходит из госдепа США - СМИ

Сегодня, 10:42

Кроме помощника госсекретаря США госдепаратмент покидают еще несколько высокопоставленных дипломатов

Политика

Стремление Украины в НАТО могут ей навредить. Фото из открытых источников

Чешский эксперт пояснил, почему Украина в НАТО – это плохо для Европы и Донбасса

Сегодня, 10:13

Трамп не станет портить отношения с РФ ради поддержки вхождения Украины в НАТО, считает политолог

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая - Financial Times

Сегодня, 10:13

Как отмечается, новый президент США постоянно грозится прижать Китай к стене, но справиться с КНР - это не надавить на зависимую от американского рынка Мексику

Экономика

Украина активно закупает семена подсолнечника под посев. Фото: polza-vred.su

Украина увеличила импорт агропродукции

Сегодня, 10:01

Осноным продавцом таких товаров стал Евросоюз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования