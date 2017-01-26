В США предсказали крах ЕС и исчезновение евро

Экономист, который может стать послом США в Европе, не уверен в будущем Старого Света

Профессор Тед Маллок, которого Дональд Трамп может назначить послом США в Европейском союзе, ожидает, что евро "развалится" в течение ближайших полутора лет. Об этом сообщает BBC.

Маллок также уверен, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев. По мнению Маллока, так называемый "чистый", или "жесткий" Brexit был бы лучшим вариантом для Великобритании.

ЕС, в свою очередь, уже не раз давал ясно понять, что, согласно законам Евросоюза, Великобритания не может вести переговоры о торговых соглашениях с другими странами, пока она состоит в составе ЕС.

Маллок же считает, что Британия может заключить с США договор о свободной торговле гораздо раньше, чем это удастся сделать ЕС. Кроме того, он говорит, что результаты грядущих в этом году выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по Европейскому союзу.

"Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры", – говорит он.

"Я думаю, Дональд Трамп настроен резко негативно по отношению к наднациональным организациям. Он предпочитает двусторонние отношения с независимыми странами".

Переговоры между США и ЕС по вопросу о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, по мнению профессора Маллока, "бесплодны".

Напомним, хотя это еще не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Дональд Трамп хочет назначить Маллока послом в Европейский союз.