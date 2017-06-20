В Украине дорожает учеба в вузах, а студентов не хватает

Украинские выпускники школ и их родители готовятся к вступительной кампании в вузы. 16 июня закончилась основная сессия внешнего независимого оценивания, результаты которого во многом определят, куда смогут поступить абитуриенты, пишет UBR.

Сама вступительная кампания стартует с 12 июля. Но, помимо результатов ВНО, важным фактором при выборе вуза для многих остается цена вопроса.

Согласно отечественному законодательству, вузы имеют право ежегодно повышать цены на контрактное обучение в пределах инфляции. То есть, в этом году высшее образование может подорожать на 12%.

Менеджер по аналитической роботе проекта ЕС "Национальный Эразмус+ офис в Украине" Жанна Таланова уверяет, что подорожания не миновать. "По объективным причинам, в частности, из-за роста коммунальных тарифов, учебные заведения повысят стоимость своих услуг. Но речь идет о незначительном подорожании — не более чем на 10%", — полагает она.

Сами вузы перспектива переписывать ценники не очень радует.

"В наиболее престижных университетах стоимость обучения и так предельно высокая. Они вряд ли будут ее еще повышать. В прошлом году в КНУ им. Т. Шевченко и "Киево-Могилянской академии" обучение, к примеру, юристов уже стоило порядка 30 тыс. грн в год", — объясняет Таланова.

Рост цен может вполне отпугнуть абитуриентов. "Общее их число и так из года в год уменьшается из-за демографических проблем в стране", — пояснил руководитель отдела образования, аналитик центра CEDOS Егор Стадный.

Рост цен должна сдержать, по мнению эксперта, и конкуренция на образовательном рынке. Вузов в Украине явно больше, чем требуется.

Стадный подчеркивает — образование в Украине в последние годы и так дорожало намного медленнее, чем прочие услуги и товары."Чтобы не лишиться абитуриентов и, соответственно, источника дохода, вузы попросту боятся повышать цены", — констатировал он.

"В прошлом году многие региональные вузы недобрали абитуриентов даже на бюджетную форму обучения. И чем дальше от столицы, тем сильнее ощущается дефицит учащихся. Поэтому региональные институты точно не смогут поднять цену даже на 5%", — объясняет Жанна Таланова.

По словам проектного менеджера Pro-Consulting Елены Свириды, количество частных вузов на начало 2016/2017 учебного года сократилось на 2 и составило 78 учебных заведений. Государственных закрылось больше — 12, и теперь их 196.

Егор Стадный говорит: чтобы хоть как-то компенсировать сдерживание цен, учебные заведения стараются набирать побольше групп, причем берут практически всех, кто приходит, вне зависимости от уровня подготовки.

Даже если по результатам ВНО уровень потенциального абитуриента будет дотягивать разве что до ближайшего ПТУ, за деньги его с радостью примут не в один институт. Правда, придется покататься. "Не поступив в столичный вуз, можно поехать дальше, по регионам. В итоге где-то да возьмут", — уверена Таланова.

По словам Елены Свириды, возможностей получить высшее образование бесплатно за последний год стало меньше. Количество бюджетных мест за последний учебный год сократилось на 5%.

По данным Pro-Consulting, в 2016 году удельный вес студентов, которые поступили в вузы на бюджетные отделения составил 47%, на контрактные — 45,8%. "Причем, обучение на контракте в престижном государственном вузе может стоить намного дороже, чем в частном институте", — объясняет Таланова.

По словам Свириды, стоимость обучения на контракте сейчас в среднем колеблется от 10 до 40 тыс. грн в год в зависимости от направления и формы обучения. Самыми дорогими специальностями являются правоведение (до 40 тыс. грн в год), экономические направления и менеджмент (до 29 тыс. грн в год) и медицина (стоматология — более 33 тыс. грн в год).

В региональных институтах цены другие. Те же юридические факультеты готовы учить за 12-15 тыс. грн в год, добавляет Таланова.

Показательно, что профессии юриста и экономиста не выходят из моды уже который год, несмотря на то, что кадровики в один голос заявляют – такое количество специалистов нашему рынку труда не нужно. И этот год, суда по всему, не станет исключением.

Физика без лирики

Эксперт по вопросам образования Андрея Черных рассказывает, что в прошлом году для участия в ВНО зарегистрировалось более 250 тыс. чел. Выпускников школ из них — чуть более 190 тыс. чел.

В этом году желающих сдать ВНО меньше. Общее количество заявок, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 8%, а от выпускников школ — на 5%. Больше всего, по словам Черных, зарегистрировалось на тесты по украинскому языку и литературе, истории и математике. В сравнении с прошлым годом стало больше желающих пройти тесты и по биологии и географии. Самыми непопулярными предметами — менее 7% заявок — оказались физика и химия.

Свирида приводит данные Госкомстата, где топ-5 наиболее популярных образовательных направлений, исходя из количества принятых студентов в 2016 ,оду выглядит следующим образом:

управление и администрирование,

образование,

право,

информационные технологии,

социальные и поведенческие науки.

Стадный подчеркивает — список популярных специальностей в украинских вузах в последние несколько лет не меняется. Впрочем, в прошлом году в рейтинг попал туризм. "Не исключено, что в этом году интерес только возрастет", — отметила Жанна Таланова.

Впрочем, поток поступающих на то или иное направление во многом будет зависеть еще и от результатов ВНО. Абитуриенты, получившие высокие баллы по конкретному предмету, пойдут учиться на самые престижные специальности, а те, чьи результаты окажутся более низкими, будут вынуждены довольствоваться менее популярными направлениями.

"Возьмем, к примеру, биологию. По результатам ВНО, те, кто знает предмет лучше, пойдут к примеру, в медицину и биологию. А остальные смогут поступить разве что на аграрные специальности, ветеринарную медицину и пр. Лучшие знатоки математики пойдут на ІТ, а худшие — на механическую или электрическую инженерию", — пояснил Стадный.