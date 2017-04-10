В Украине хотят создать склад газа для ЕС и закупить буровые: нефтегазовый обзор за неделю

Газодобывающие компании в открытом письме к президенту, премьер-министру и народным депутатам обосновали нецелесообразность введения платы за вход в ГТС на уровне 296,8 гривен за тысячу кубометров. По мнению компаний, дополнительный платёж сопоставим с увеличением рентной ставки для добывающих компаний на 5,5%.

В обращении говорится, что новое финансовое обязательство противоречит ряду лоббируемых компаниями инициатив, которые направлены на реализацию государственной стратегии увеличения добычи газа. Представители добывающей отрасли указали на то, что добывающие предприятия используют собственные активы для подачи газа в газотранспортную систему, а поставщики импортного газа пользуются трансграничными мощностями, обслуживание которых финансируется Укртрансгазом. Кроме того, установленные тарифные ставки одни из самых высоких в Европе, отмечается в письме.

Ещё одна важная новость недели по теме ГТС касается изменений в ряд нормативно-правовых актов Министерства финансов. Как сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор Укртрансгаза, Сергей Макогон, их принятие позволит УТГ создать на основе подземных хранилищ газа "таможенный склад для хранения газа для западных партнёров на период до трёх лет". По его словам, указанные изменения урегулируют виртуальный реверс и соединят украинский рынок газа с общеевропейским. В комментариях к посту Сергей Макогон пояснил, что несмотря на многие существующие проблемы в законодательстве, газовые трейдеры выражают желание хранить газ на таможенном складе с возможностью последующей продажи в Украине.

Тем временем, представители Секретариата Энергетического Сообщества выразили сомнения в обоснованности транспортных тарифов в Украине. В ЭС говорят о недостаточной прозрачности тарифов и механизмов их формирования нацрегулятором.

В свою очередь, в "Нафтогазе" сообщили, что готовы разработать предложения для устранения организаций-посредников от Group DF из процесса поставок газа населению, который закупается на льготных условиях из ресурсов "Нафтогаза". В госкомпании также отметили, что облгазы не используют публичные платформы для закупок и не платят за пользование ГТС. В ответ на ряд жалоб, на сайте АМКУ опубликовано информацию о необходимости внесения ряда изменений в законодательство, регулирующее публичные закупки в части расширения перечня сфер хозяйствования путем дополнения таким видом хозяйствования, как распределение газа.

В Нафтогазе считают, что поставщик газа для населения должен самостоятельно отвечать за наличие необходимых объёмов газа. Это может быть реализовано за счёт собственной добычи, импорта или закупок на оптовых рынках. При этом цена приобретения газа для потребителя должна быть зафиксирована на период, определённый договором.

Такой подход направлен на создание условий для конкуренции в данном виде предоставления услуг.

В самом "Нафтогазе" в скором времени появятся новые члены наблюдательного совета. На правительственном сайте опубликована информация о проведении конкурса на должность независимого члена наблюдательного совета компании. Кандидатура ещё одного представителя от государства будет выбрана в соответствии с порядком, который определен Постановлением КМУ №143 от 10 марта 2017 года.

Споры вокруг транспортных тарифов и роли операторов, а также взятые обязательства по внедрению требований Третьего энергетического пакета, заставляют "Нафтогаз" искать эффективных управляющих процессом отделения ГТС. В связи с этим в госкомпании объявлен тендер на закупку услуг советника по анбалдингу. В требованиях к компаниям-претендентам особое внимание будет уделяться отсутствию конфликта интересов и другим вопросам комплаенс-политики.

Помимо указанного тендера, Нафтогаз ищет специалистов по инвестиционно-банковским услугам для принятия решений по своим активам в Египте.

Все тендеры опубликованы в системе Prozorro.

В рамках программы увеличения добычи газа "20/20", "Укргаздобыча" объявила тендер на закупку трёх мобильных буровых установок ожидаемой стоимостью почти полмиллиарда гривен. В планах закупок — две установки с показателем грузоподъёмности 225 тонн и одна установка грузоподъемностью 180 тонн. Документы можно подавать до 15 мая.

В компании также сообщили о внедрении системы мотивации сотрудников с учётом ключевых показателей эффективности.

На фоне ряда спорных обсуждаемых тем отрасли стоит отметить положительный итоговый показатель добычи газа за первые три месяца года. В сравнении с тем же периодом прошлого года, объём увеличился на 1,3% или на 67,4 млн. куб. м. Государственная Укргаздобыча также нарастила добычу — на 0,3% за период январь-март текущего года и почти на 3% на конец марта.

Инна Кучеренко, эксперт нефтегазового рынка