В Украине могут упасть тарифы на воду

У органов местной власти в Украине появилась возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение как минимум на 10-12%. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "112 Украина".

"Как городской голова, который работал 8 лет, должен вам сказать, что в структуре водоснабжение электроэнергия занимает от 30 до 70%. В структуре водоотведения – составляет от 30 до 80%. О чем это говорит? Что на сегодня мы дали органам местного самоуправления возможность снизить тарифы на водоснабжение воды и водоотведения, как минимум на 10-12%", – сказал министр.

Напомним, 20 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении оптово-рыночной цены на электроэнергию в 2017 году в среднем на 15,2% – до 1285 грн за 1 МВт/ч. Таким образом, стоимость электроэнергии была снижена впервые за 25 лет.