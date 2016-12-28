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УКР
В Украине может появиться новая система контроля качества продуктов http://www.segodnya.ua/img/article/7839/59_main.1482931610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/59_tn.1482931610.jpg Экономика Премьер считает, что в Украине такая система является не развитой и не справляется со своими задачами 

В Украине может появиться новая система контроля качества продуктов

Сегодня, 15:28

Премьер считает, что в Украине такая система является не развитой и не справляется со своими задачами 

Владимир Гройсман. Фото: Glavnoe.ua
Владимир Гройсман. Фото: Glavnoe.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что нынешняя система контроля по качеству продуктов несовершенна, поэтому важно разработать новую систему, чтоб добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом он заявил на заседании правительства, передает Укринформ.

Он отметил, что создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства.

"Это комплекс мероприятий, которому все развитые страны придают очень большое значение. У нас, к большому сожалению, сегодня пока что эта система является не развитой. Очень важно нам добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Если только задуматься, мы понимаем, что эта система является в Украине недостаточной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, – это наш стратегический приоритет", – сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, достичь безопасности пищевых продуктов можно благодаря реализации комплекса мер, применяемых в развитых странах мира.

Как сообщалось, Владимир Гройсман обозначил пять главных приоритетов правительства и представил план развития Украины до 2020 года.
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