В Украине начали дешеветь некоторые лекарства (список)

В Украине начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. С начала февраля продавцы должны снизить цены на эти препараты на 15 – 30%, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По сниженным ценам начнут продаваться лекарства, которые поступили в аптеки после 1 февраля.

Снижение цен, по плану Кабмина, продлится до апреля 2017 года, когда стартует программа возмещения стоимости лекарств.

"С февраля 2017 года субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15 – 30%. Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине постепенно будут приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах) – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии", – пояснили в Кабмине.

В правительстве прогнозируют, что постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрение программы возмещения их стоимости, а также избежать дефицита лекарств.

Напомним, всего в Украине снизятся цены на 89 лекарств из списка препаратов, на которые Минздрав Украины устанавливает предельные оптовые цены.