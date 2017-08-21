В Украине нашли 4 млрд гривен на сельскую медицину

Сегодня, 13:29

Порошенко пообещал "восстановить справедливость" для жителей деревень

Порошенко прибыл в Кропивницкий. Фото: twitter.com/STsegolko
Порошенко прибыл в Кропивницкий. Фото: twitter.com/STsegolko

На развитие сельской медицины в Украине направят 4 млрд гривен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая новый корпус детской больницы в Кропивницком, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. 

"4 млрд гривен будет направлено на сельскую медицину – это восстановление справедливости для людей села", – сказал Порошенко.

Напомним, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в бюджет Украины – как отметил спикер парламента Андрей Парубий, "чтобы дать ответ на те социальные и экономические вызовы, которые есть в стране, и для того, чтобы обеспечить украинские правоохранительные органы и сектор безопасности". В частности, одним из важнейших направлений глава государства назвал финансирование медицины на селе.
бюджет, медицина, Порошенко, Цеголко, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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