В Украине нашли 4 млрд гривен на сельскую медицину

На развитие сельской медицины в Украине направят 4 млрд гривен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая новый корпус детской больницы в Кропивницком, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"4 млрд гривен будет направлено на сельскую медицину – это восстановление справедливости для людей села", – сказал Порошенко.

П: 4 млрд гривень буде скеровано на сільську медицину – це відновлення справедливості для людей села. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 августа 2017 г.

Напомним, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в бюджет Украины – как отметил спикер парламента Андрей Парубий, "чтобы дать ответ на те социальные и экономические вызовы, которые есть в стране, и для того, чтобы обеспечить украинские правоохранительные органы и сектор безопасности". В частности, одним из важнейших направлений глава государства назвал финансирование медицины на селе.