В Украине нашли новое месторождение газа

Проектный горизонт обнаружили во время разведки скважины

Месторождение газа нашли в Харьковской области во время разведки скважины. Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

Крупнейшая газодобывающая компания Украины получила промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения в Харьковской области.

"Скважина достигла проектной глубины 2,9 тыс. м и вскрыла проектный горизонт", – отметили в "Укргаздобыче".

По предварительным расчетам, прирост запасов газа по скважине составляет около 200 млн кубометров.

Напомним, в начале марта этого года "Укргаздобыча" впервые со времен СССР получила промышленный дебит более 1 млн кубометров газа в сутки с новой скважины в Харьковской области. Скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением "Полтавагаздобыча" на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5,5 тыс. м.