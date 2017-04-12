В Украине нашли новое месторождение газа

Сегодня, 09:42

Проектный горизонт обнаружили во время разведки скважины

В Харьковской области снова нашли газ. Фото: пресс-служба &quot;Укргаздобычи&quot;
В Харьковской области снова нашли газ. Фото: пресс-служба "Укргаздобычи"

Месторождение газа нашли в Харьковской области во время разведки скважины. Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

Крупнейшая газодобывающая компания Украины получила промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения в Харьковской области.

"Скважина достигла проектной глубины 2,9 тыс. м и вскрыла проектный горизонт", – отметили в "Укргаздобыче".

По предварительным расчетам, прирост запасов газа по скважине составляет около 200 млн кубометров.

Напомним, в начале марта этого года "Укргаздобыча" впервые со времен СССР получила промышленный дебит более 1 млн кубометров газа в сутки с новой скважины в Харьковской области. Скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением "Полтавагаздобыча" на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5,5 тыс. м. 
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Источник:

"Сегодня"

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