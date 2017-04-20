В Украине обвалились цены на капусту

Цены на раннюю капуст за неделю упали почти в 1,5 раза, и тенденция к снижению усиливается каждый день, сообщает "Инфо-Шувар".

По состоянию на 20 апреля хозяйства западных областей предлагают молодую капусту по цене 18-19 грн/кг. Неделю назад цены формировались в диапазоне 23 – 26 грн./ кг.

По словам производителей, вызревание ранней капусты в украинских хозяйствах задерживается из-за холодной погоды. Поэтому продукция сейчас стоит на 20 – 30% больше, чем год назад.

Впрочем, давление на рынке ежедневно усиливается из-за увеличения предложения ранней капусты из-за массовых поставок из южных регионов страны и Македонии.

Сегодня на оптовых рынках Украины македонскую капусту предлагают по цене 20 грн. / кг, что значительно дешевле, чем неделей ранее. В хозяйствах южных областей Украины цены на капусту уже просели до 14 – 16 грн/ кг.

Напомним, за год продукция растениеводства в Украине подорожала на 8,2%, а животноводства – на 23,2%.