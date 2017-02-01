В Украине падают цены на свинину

В конце января в Украине продолжили снижаться цены на свинину и мясные продукты из свинины. Об этом сообщили в Ассоциации свиноводов Украины.

В целом цены на свинину в сетях розничной торговли понизились на 4 – 12%.

По данным аналитиков, сильнее всего подешевел свиной стейк – цена на этот продукт упала на 6,6 грн/кг. Кроме того, подешевела свиная вырезка – в супермаркете она продается по 102,69 грн/кг (- 4 грн). Грудинка подешевела на 3,8% – до 65,86 грн/кг.

Также на 1,5 – 2% снизились цены на корейку, бедренную часть, лопатку и фарш.

Данные: Ассоциация свиноводов Украины

В то же время, отмечают эксперты, цены на живца растут – сказывается ограниченность предложения и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщалось, в Украине стремительно растут цены на молоко. По словам экспертов, сейчас молочная продукция подвержена большему риску роста цен, чем какие-либо иные товары.