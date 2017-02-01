В Украине падают цены на свинину

Сегодня, 13:41

Сильнее всего подешевел стейк, но стоимость живых свиней растет

Свинина в Украине дешевеет. Фото: Pixabay
Свинина в Украине дешевеет. Фото: Pixabay

В конце января в Украине продолжили снижаться цены на свинину и мясные продукты из свинины. Об этом сообщили в Ассоциации свиноводов Украины.

В целом цены на свинину в сетях розничной торговли понизились на  4 – 12%.

По данным аналитиков, сильнее всего подешевел свиной стейк – цена на этот продукт упала на 6,6 грн/кг. Кроме того, подешевела свиная вырезка – в супермаркете она продается по 102,69 грн/кг (- 4 грн). Грудинка подешевела на 3,8% – до 65,86 грн/кг.

Также на 1,5 – 2% снизились цены на корейку, бедренную часть, лопатку и фарш.

thumb-343ee9c9af1fb0907d18397f73d33070-700x267Данные: Ассоциация свиноводов Украины

В то же время, отмечают эксперты, цены на живца растут – сказывается ограниченность предложения и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщалось, в Украине стремительно растут цены на молокоПо словам экспертов, сейчас молочная продукция подвержена большему риску роста цен, чем какие-либо иные товары.
продукты, цены, Украина, мясо, свинина, продукты питания, цены на продукты

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине падают цены на свинину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Продукты на ярмарках - дешевле, чем на городских базарах. Фото: соцсети

Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты

30 Января, 20:21

Торги пройдут со вторника по воскресенье во всех районах города

Экономика

ЕС и Украина договорились о поставках курятины. Фото: Pixabay

Европа согласилась покупать курятину из Украины

30 Января, 13:05

Поставки мяса птицы в страны ЕС уже возобновились

Экономика

Свежего мяса стали производить больше. Фото: Pixabay

В Украине резко выросло производство говядины

24 Января, 11:22

Мясо стали чаще продавать свежим, а птицу - замораживать

Здоровье

Украинцы массово отказываются от мяса

17 Января, 20:01

Диетологи предупреждают: нехватка белковых продуктов провоцирует анемию и остеопороз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования