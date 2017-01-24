В Украине подешевеют некоторые лекарства (список)

В Украине снизятся цены на 89 лекарств из списка препаратов, на которые Минздрав Украины устанавливает предельные оптовые цены. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Правительство установило максимальную оптовую торговую надбавку на продажу таких лекарств – 5% с учетом всех налогов и сборов – и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств – 15% с учетом всех налогов и сборов.

"С 1 февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной. НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%", – сообщили в МОЗ.

В список попали медикаменты, применяющиеся для страдающих трех группами заболеваний:

сердечно-сосудистые (65% от общей смертности в Украине);

сахарный диабет второго типа (болеет 1 млн украинцев);

бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни 210 тысяч пациентов трудоспособного возраста).

В МОЗ уточняют, что референтные цены на лекарства в Украине устанавливаются в зависимости от цен на подобные препараты в пяти соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.