В Украине повысят зарплаты учителям – Гройсман

В 2018 году заработная плата украинских учителей будет повышена на 25%. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе посещения Центра социальных служб в формате "Прозрачный офис" Святошинского района Киева.

"Зарплата является одной из ключевых задач бюджета на 2018 год. Зарплата учителей вырастет, я вам это обещаю, на 25% – не менее чем на 25% – в следующем году", – сказал Гройсман.

Напомним, учителям школ последний раз повышали зарплату в январе этого года. Педагоги детских садов и профессиональных училищ получат надбавку в сентябре. В ходе реформы образования зарплаты учителей должны вырасти до 10 тыс. гривен.

Ранее "Сегодня" разбирался, кто из учителей и когда получит надбавку.