В Украине продлили ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования сохранит полномочия ликвидаторов еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил срок ликвидации "Грин Банка" и банка "Аксиома" на один год. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, ликвидация "Грин Банка" продлевается до 22 января 2018 года, банка "Аксиома" – до 29 января 2018 года включительно.

На соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков – Горбатюк Татьяны в "Грин Банке" и Приходько Юлии в банке "Аксиома".

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни.

Также, как сообщали СМИ, за два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов.