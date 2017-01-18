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В Украине продлили ликвидацию двух банков http://www.segodnya.ua/img/article/7893/18_main.1484731455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/18_tn.1484731455.jpg Экономика Фонд гарантирования сохранит полномочия ликвидаторов еще на год

В Украине продлили ликвидацию двух банков

Сегодня, 11:23

Фонд гарантирования сохранит полномочия ликвидаторов еще на год

Ликвидацию двух банков продлили на год. Фото: mymoneymmm.com
Ликвидацию двух банков продлили на год. Фото: mymoneymmm.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил срок ликвидации "Грин Банка" и банка "Аксиома" на один год. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, ликвидация "Грин Банка" продлевается до 22 января 2018 года, банка "Аксиома" – до 29 января 2018 года включительно.

На соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков – Горбатюк Татьяны в "Грин Банке" и Приходько Юлии в банке "Аксиома".

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни.

Также, как сообщали СМИ, за два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов.
банки, срок, ликвидация, фонд гарантирования вкладов, ФГВФЛ

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