В Украине производят все меньше водки и пива

Сегодня, 12:24

Уменьшилось и производство коньяков и бренди

Производство водки в Украине сократилось. Фото: Pixabay.com
Производство водки в Украине сократилось. Фото: Pixabay.com

В Украине производство водки с содержанием спирта менее 45,4% (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в июле 2017 г. к соответствующему месяцу 2016 г. сократилось на 12,1%, составив 897 тысяч декалитров.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики по промышленному производству в Украине.

При этом к июню 2017 г. производство водки уменьшилось на 4,2%. За 7 месяцев было произведено 7 млн 333 тыс. дал (-18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016).

Производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в июле 2017 г. в годовом исчислении снизилось на 12,3% – до 19,9 млн дал, в месячном – выросло на 1,7%. За 7 месяцев – 108 млн дал (-3,8%).

Производство коньяков и бренди в июле 2017 г. уменьшилось на 1,8% по сравнению с июлем 2016 г. и составило 143 тыс. дал, по сравнению с июнем 2017 г. – выросло на 12%. За 7 месяцев – 1 млн 52 тыс. дал (-19,4%).

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Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в июле 2017 г. против июля 2016 г. выросло на 18,5% и составило 587 тыс. дал, по сравнению с июнем 2017 г. – увеличилось на 10,5%. За 7 месяцев – 3 млн 474 тыс. дал (+11%).

Производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в июле 2017 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. сократилось на 9% и составило 8 млрд штук, по сравнению с июнем 2017 г. – выросло на 8,9%. За 7 месяцев – 49,9 млрд штук (-10,1%).

Отметим, ранее Госстат сообщал, что в 2016 году Украина сократила производство водки на 10,9% по сравнению с 2015 годом.

Напомним также, в начале 2017 года сообщалось, что в Украине рекордно упало производство пива.
алкоголь, водка, пиво, производство, госстат

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