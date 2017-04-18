В Украине рано вводить накопительную пенсионную систему – МВФ

Сегодня, 11:48

Сначала нужно исправить уже имеющиеся проблемы, считают в Фонде

Украине советуют поработать с пенсионной системой. Фото: AFP
Украине советуют поработать с пенсионной системой. Фото: AFP

Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье для "Экономической правды".

"Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы", – пишет ван Роден.

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", – считает глава миссии МВФ в Украине.

Также он считает, что Украина в первую очередь должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

Ранее в МВФ заявили, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.
мвф, фонд, Роден, пенсионная реформа, Пенсионный фонд

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