В Украине растут запасы газа и угля-антрацита

Сегодня, 11:45

Министр Насалик отчитался о подготовке к отопительному сезону

Украина хочет отказаться от импорта газового угля. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Украина хочет отказаться от импорта газового угля. Фото: "Сегодня"

Объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме – промышленные потребители и население в полной мере обеспечены энергоресурсами, а подготовка к отопительному сезону в сравнении с предыдущим годом не вызывает замечаний. Об этом во время селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"В большинстве узлов у нас есть профицит, что позволяет сегодня не только обеспечивать внутренние потребности, но и выйти на экспорт электроэнергии", – уточнил министр.

На сегодня запасы угля составляют 2,7 млн тонн, подсчитал Насалик. "В частности, 2,2 млн тонн – газовой группы и 0,66 млн тонн – антрацитовой группы. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года антрацитовой группы у нас были запасы 0,48 млн тонн", – отметил министр.

Растут поставки в Украину угля антрацитовой группы, также проинформировал Насалик.

"Принятый закон "О рынке электрической энергии" дал возможность разблокировать возможности энергорынка. Практически на днях мы можем восстановить кредитования генерирующих компаний в отношении поставки антрацитовой группы угля. На сегодня практически все – и ДТЭК, и Теплокоммунэнерго, и Донбассэнерго – законтрактированы. Поставки антрацитовой группы угля растут каждый день порядка на 5-7 тыс. тонн. Единственный, кто пока только заканчивает тендерные процедуры, – это Центрэнерго", – отметил Насалик и уточнил, что в балансе в этом году угля антрацитовой группы будет меньше на 3,5 млн тонн – его заместили газовой группой.

При этом планируется реформировать угольную промышленность так, чтобы избежать импортных поставок газовой группы угля.

Насалик подчеркнул, что на сегодня на складах находится 65,9 тонн мазута, по прогнозному балансу – 130 тыс. тонн.

"Что касается газа, сегодня в хранилищах находится 10,8 млрд кубов, что предусмотрено планом 17 млрд на 1 октября 2017- года. Но на сегодня "Нафтогаз" не подал свой план заполнения подземных хранилищ газа (ПСГ)", – отметил министр.

Напомним, 14 июня власть продлила режим ЧП в энергетике Украины. Чрезвычайный режим в энергетике, согласно закону, вводится на месяц, после чего может продлеваться на тот же срок. 16 марта, 12 апреля и 11 мая Кабмин уже продлевал действие режима.

Как сообщалось, первое судно с 75 тыс. тонн импортного антрацита из ЮАР прибыло в Украину в конце мая. Поставка угля была осуществлена для теплоэлектростанций компании ДТЭК – Приднепровской и Криворожской. Прибытие второго судна с углем из ЮАР ожидается в середине июля.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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