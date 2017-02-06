В Украине резко подорожало молоко

Закупочная цена на молоко в Украине в январе текущего года по сравнению с январем 2016 года выросла почти на 50%. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

Средняя закупочная цена на молоко экстра-класса за год выросла на 49% – до 9,43 грн за литр (с НДС). По сравнению с декабрем 2016 года этот продукт подорожал на 3,9%. Литр молока высшего сорта вырос в цене в среднем на 46,6% по сравнению с январем 2016 года, и на 4,82% – с декабрем 2016 года, до 8,81 грн. Больше всего за последний месяц подорожало молоко первого сорта – на 7%, до 8,82 грн за литр. Годовой прирост составил 48,2%.

Таким образом, розничные цены на молоко в январе по сравнению с декабрем выросли в среднем на 12% – до 16,53 грн за литр. Кефир прибавил в цене 10% – до 25,09 грн за литр. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января – 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.

Сливочное масло на внутреннем рынке за месяц подешевело в среднем на 18 коп. По состоянию на 3 февраля килограмм масла жирностью 82,5% стоил 167,6 грн.

Эксперты отмечают, что в скором времени закупочные цены на молоко в Украине начнут немного снижаться. "Первые сигналы снижения цен на сырье для населения уже начались. Приближение весны дает возможность закупщикам снижать ценовую планку для тех регионов, где цена перевалила за 6 грн за литр", – сообщили аналитики.

Но, как прогнозируют в ассоциации, в 2017 году молока в Украине будет недостаточно, и потому существенно снизить цену скорее всего не удастся.

Как сообщалось, производство жидкого обработанного молока в Украине в 2016 году составило 926 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем за 2015 год.