В Украине резко упало потребление мазута, а бензина стали сжигать больше

Популярность сжиженного газа в стране пока не уменьшается, несмотря на рост цен

В июле 2017 года Украина увеличила потребление бензина на 5,9% – до 49,7 тыс. тонн - по сравнению с июлем 2016 года. Потребление дизельного топлива тоже выросло – на 9,7% до 369,4 тыс. тонн.

Как отмечается в данных официальной статистики, потребление мазута в стране при этом заметно упало – на 42,1%, до 23 тыс. тонн

Потребление сжиженного газа (пропана и бутана) в июле составило 9,2 тыс. тонн,. Это на 7,3% больше, чем в июне 2017 года.

Напомним, в Украине дорожает автогаз – стоимость топлива побила прошлогоднее рекорды. При этом эксперты рассчитывают, что газ на заправках подешевеет и вернется к уровню ниже 10 грн.