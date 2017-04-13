В Украине резко выросла реальная зарплата – НБУ

Сегодня, 16:07

Гонтарева отметила растущий спрос на рабочую силу

По данным НБУ, украинцы стали зарабатывать больше. Фото: Pixabay
По данным НБУ, украинцы стали зарабатывать больше. Фото: Pixabay. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Реальная заработная плата в Украине в январе-феврале выросла на 20%. Об этом заявила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

"В январе-феврале номинальная средняя зарплата выросла на 36%, а реальная на 20% в годовом измерении", – заявила Гонтарева.

По ее словам, явные диспропорции на рынке труда обусловили все еще высокий уровень безработицы в стране, хотя спрос на рабочую силу постепенно восстанавливается через оживление экономической активности и улучшение деловых ожиданий предприятий.

Напомним, по подсчетам аналитиков, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн существенно не повлияло на зарплатную политику большинства компаний. Об изменениях в выплатах заявили только 20% украинцев. И даже в этом случае о повышении вознаграждения сообщили 51% респондентов, в то же время 25% опрошенных констатировали уменьшение размера выплат в результате перераспределения зарплат между всеми сотрудниками компании. Тех, кому повысили только официальную зарплату, а надбавку выплачивают в конверте, — 19%.
НБУ, зарплата, средняя зарплата, гонтарева, реальная зарплата

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Источник:

РБК-Украина

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