В Украине резко выросла реальная зарплата – НБУ

Реальная заработная плата в Украине в январе-феврале выросла на 20%. Об этом заявила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

"В январе-феврале номинальная средняя зарплата выросла на 36%, а реальная на 20% в годовом измерении", – заявила Гонтарева.

По ее словам, явные диспропорции на рынке труда обусловили все еще высокий уровень безработицы в стране, хотя спрос на рабочую силу постепенно восстанавливается через оживление экономической активности и улучшение деловых ожиданий предприятий.

Напомним, по подсчетам аналитиков, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн существенно не повлияло на зарплатную политику большинства компаний. Об изменениях в выплатах заявили только 20% украинцев. И даже в этом случае о повышении вознаграждения сообщили 51% респондентов, в то же время 25% опрошенных констатировали уменьшение размера выплат в результате перераспределения зарплат между всеми сотрудниками компании. Тех, кому повысили только официальную зарплату, а надбавку выплачивают в конверте, — 19%.