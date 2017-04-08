В Украине сильно подешевели овощи

Цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года – на 3,9%. Мартовский показатель больше предыдущих месяцев, однако он ожидаемый и в пределах прогнозных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен – в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствия, а также в росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак. Вместе с тем снизились цены на овощи (на 19,2%), существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

"Обращаем внимание, что инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, вступившей в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение "минималки" вполне соответствует современным экономическим реалиям. Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают минимальную зарплату только для 34% вакансий, по остальным позициям – зарплаты выше", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

По мнению экспертов, повышение "минималки" стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками. Государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их.

"Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, и так попадали в экономику, но из-за выплат в "конверте". То есть, дополнительное давление наличности на цены непосредственно из-за повышения минимальной зарплаты не создается", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада Украины приняла законопроект №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который позволил правительству повысить с 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине до 3200 грн.