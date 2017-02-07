В Украине украли кредит Всемирного банка

ГПУ уже три года ведет досудебное расследование и ищет, куда пропали средства

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения кредита, предоставленного Всемирным банком. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2013 года Всемирный банк предоставил кредит на реализацию проекта "Развитие городской инфраструктуры" в нескольких областях Украины, в том числе Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой.

Кредитные средства были предоставлены под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта являлось Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Денежные средства направлялись непосредственно исполнителю и должны были использоваться для осуществления реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", – говорится в сообщении.

Однако, должностные лица коммунальных предприятий перечисляли средства на счета аффилированных транзитных предприятий. При этом в договорах указывалась значительно завышенная стоимость работ, в некоторых случаях работы вообще не выполнялись.

В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью предприятий с признаками "фиктивности" и распределялись между участниками группировки. Вместе с тем, кредитные обязательства выполняются за счет государственного бюджета.