В Украине возрождается производство сахара

По состоянию на 11 января все сахарные заводы Украины завершили производственный сезон. Производственный сезон стартовал 20 августа, работало 42 сахарных завода. При этом с начала производства изготовлено более 2 млн тонн сахара из 13,66 млрд тонн сахарной свеклы, что больше показателей прошлого года. Об этом сообщает ассоциация сахаропроизводителей "Укрсахар".

"Несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, украинские производители сахара смогли изготовить более 2 млн тонн сахара, что почти на 40,5% больше показателя прошлого года. Кроме того, сахарной свеклы в этом году не только больше, она лучшего качества", – отметила руководительница аналитического отдела "Укрсахара" Руслана Бутило.

В ассоциации отмечают, что этот год выдался довольно благоприятным для производителей сахарной свеклы и сахара. Так, из-за неурожая в Бразилии и Индии производителям удалось поставить на внешние рынки почти 470 тыс. тонн сахара, основная масса которого поехала в Шри-Ланку, Грузию и Тунис.

"Учитывая это, по нашим прогнозам в 2017 году произойдет увеличение площадей под свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций в структуре посевов. Уже есть подтвержденная информация об увеличении посевов этой культуры от крупных производителей", – объясняют в "Укрсахаре".

Как сообщалось, отечественные производители сахара испытывают потребность в новых рынках. В частности, Украина настроилась на активный экспорт сахара в Китай.