Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Украине вырастет цена на уголь – Насалик http://www.segodnya.ua/img/article/7821/6_main.1482417642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/6_tn.1482417642.jpg Экономика Изменение стоимости будет распространяеться на топливо, добытое госшахтами

В Украине вырастет цена на уголь – Насалик

Сегодня, 16:39

Изменение стоимости будет распространяеться на топливо, добытое госшахтами

Уголь с госшахт может подорожать. Фото: AFP
Уголь с госшахт может подорожать. Фото: AFP

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь, заявил глава ведомства Игорь Насалик.

"Цена на уголь будет увеличена", – сказал министр.

В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.

Насалик отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% – с 1390 грн до 1736 грн/тонна.

Министр также заявил, что государство планирует развивать угледобычу на территории страны, обеспечив вложения в материально-техническую базу госшахт.

Как сообщалось, НКРЭКУ при расчете топливной составляющей для ТЭС на 2017 год учла индекс АРІ2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы на период декабрь 2015-го – ноябрь 2016 года, среднее значение которого составило 56,48 долл./тонна, а также средняя ставка фрахта перевозки угля в украинские порты в размере 8,52 долл./тонна и средняя цена перегрузки угля в порту в размере 7,21 долл./тонна. Таким образом, учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой в Украину в размере 72,21 долл./тонна.
цена, уголь, Насалик, энергетический уголь, НКРЭКУ

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине вырастет цена на уголь – Насалик". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Игорь Насалик. Фото: mpe.kmu.gov.ua

Глава Минэнергоугля Насалик хочет купить электромобиль

Сегодня, 15:37

По словам министра, это может благотворно повлиять на работу энергосистемы

Экономика

Насалик прогнозирует профицит электроэнергии. Фото: AFP

В Украине зимой возникнет избыток электроэнергии - Насалик

Сегодня, 15:14

"Лишнее" электричество планируют направить на экспорт

Политика

Уголь из "Л/ДНР" может оказаться не востребован. Фото: "Сегодня"

Кононенко: Украина готова отказаться от угля из "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 11:28

На сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, поэтому есть предпосылки и возможности не использовать уголь с оккупированных территорий, считает политик

Экономика

Оптово-рыночная цена на электроэнергию в 2017 году в среднем снизится на 15,2%. Фото: AFP

В Украине впервые за 25 лет снизили тариф на электроэнергию

20 Декабря, 12:14

Изменение цены касается промышленности, а не населения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.