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В Украине вырастут цены на спирт http://www.segodnya.ua/img/article/7879/97_main.1484310426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/97_tn.1484310426.jpg Экономика "Укрспирт" объясняет свое решение подорожанием сырья и экономическими условиями

В Украине вырастут цены на спирт

Сегодня, 14:26

"Укрспирт" объясняет свое решение подорожанием сырья и экономическими условиями

Спирт подорожает в два этапа. Фото: Pixabay
Спирт подорожает в два этапа. Фото: Pixabay

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" сообщило о двухэтапном повышении цен на спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта — на 8%.

"Рост отпускной цены на произведенную продукцию обусловлен экономическими обстоятельствами", — сообщили в госкомпании.

По информации компании, последний раз цены на спирт повышались в апреле 2016 года на 17-18%. С апреля 2016 года произошло значительное подорожание сырья — на 14%, топлива и электроэнергии — почти на 24%, соответственно возникла необходимость повысить цены на спирт.

"Укрспирт" планирует повысить цены не только на спирт, но и на все виды спиртосодержащей продукции.

В настоящее время госкомпания проводит ежегодное перезаключение контрактов с компаниями-потребителями. По состоянию на 12 января заключены договора на поставку спирта компаниям ликероводочной и фармацевтической отраслей.

Как сообщалось, с апреля по декабрь 2016 г цены на спирт класса "Люкс" составляли 285 грн/дал (с НДС).

Напомним, ГП "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Его чистый убыток за 2015 год составил 13,89 млн грн против чистого убытка более чем в 500 млн грн за 2014 год.

В 2015 году "Укрспирт" сократил производство спирта на 21% — до 9,4 млн дал, ликероводочных изделий нарастил в 2,4 раза — до 58,3 тыс. дал, а также произвел 140,7 тыс. дал омывателя для стекол. Продажи спирта снизились до 9,6 млн дал, ликероводочных изделий возросли в 2,1 раза — до 58,1 тыс. дал.

Основным рынком сбыта продукции "Укрспирта" в 2015 году был внутренний рынок. На внешних рынках предприятие реализовало около 140 тыс. дал этилового спирта. Доля экспорта составила 2% общих продаж спирта.
подорожание, алкоголь, Укрспирт, госкомпании

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Источник:

Интерфакс-Украина

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