В Украине выросли судебные сборы: юрист назвал суммы

С 1 января 2017 года в Украине выросли судебные сборы. Об этом сообщил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, пишет "Голос Столицы".

Кравец пояснил, что судебные сборы рассчитываются в зависимости от размера прожиточного минимума, а он с начала 2017 года вырос до 1600 гривен.

"С 1 января 2017 года размер судебного сбора привязали к прожиточному минимуму. Соответственно, все ставки судебного сбора — это подача исковых заявлений, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, различных заявлений, это касается юридических лиц, выдача тех же копий документов — все это теперь привязано к прожиточному минимуму, который установлен с 1 января в размере 1600 грн. Соответственно, оно незначительно поднялось", – отметил он.

По словам юриста, теперь для того, чтобы открыть исполнительное производство, гражданам необходимо заплатить 2% от суммы взыскания как аванс в исполнительную службу.

"Что касается, для подачи исков, предположим, физическими лицами, то минимальный судебный сбор — это 640 гривен будет. Максимальный судебный сбор ограничен 5 размерами прожиточного минимума, и будет составлять 8 тысяч гривен. Что же касается юридических лиц, то если они будут обращаться к физлицам с исками о взыскании, например, банки о взыскании задолженности, то минимальный для них судебный сбор будет 1600 гривен, а максимальный судебный сбор не ограничен", – подсчитал Кравец.

Он отметил, что при подаче наиболее распространенных исков о разделе имущества минимальный судебный сбор составит 640 гривен, а максимальный — 4800 гривен.

"За подачу апелляционной жалобы платиться 110% от суммы, поданной в суд первой инстанции, за подачу кассационной — 120%, а за пересмотр в Верховном Суде — 130% от суммы, поданной в первую инстанцию. Соответственно, пропорционально в расчете того, что было заплачено в первой инстанции, эта сумма будет увеличена, как судебный сбор, для подачи соответствующих документов", – сообщил юрист.