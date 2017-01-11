В Украине замедлился рост цен на продукты – эксперт

Рост цен на продукты в Украине составил 3,3% по итогам 2016 года. При этом самый большой вклад в 12,4%-ную инфляцию составило повышение коммунальных тарифов. Об этом сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Динамика цен на продукты питания на протяжении года была умеренной: рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил всего +3,3% г/г по сравнению с +42% в 2015 г. и +25% в 2014 г. Этому способствовали, в первую очередь, стабилизация национальной валюты, хороший урожай сельскохозяйственных культур и дополнительное предложение некоторых продуктов питания на внутреннем рынке, возникшее в результате торговых ограничений России", – отметила Белан.

Она также напомнила, что за последние три года цены на газ для домохозяйств выросли в 8,6 раз (+63% г/г в 2014 г., +273% в 2015 г. и +42% в прошлом году), стоимость отопления — в 5 раз (в том числе, на 88% в 2016 г.), а цены на электроэнергию — в три раза (+60% г/г в 2016 г.).

"Таким образом, в целом жилищно-коммунальные услуги подорожали на 47% г/г в прошлом году, объясняя почти половину потребительской инфляции. Базовая инфляция — показатель, в который не входят регулируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также цены на сырые продукты и энергию — составила всего 5,8% г/г в 2016 г., по сравнению с 35% в 2015 г.", – подсчитала Белан.

Напомним, по официальным данным, инфляция в Украине по итогам 2016 года – в годовом выражении декабрю к декабрю – составила 12,4%. При этом среднегодовая инфляция в 2016 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составила 13,9%. За декабрь 2016 года потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,9%.